لجنة المسابقات تعلن تعديلات لمواعيد وملاعب في الجولة 14 من الدوري
الخميس، 22 فبراير 2024 - 14:34
كتب : FilGoal
أعلن لجنة المسابقات تعديلات لمواعيد وملاعب بعض مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري.
وتشهد الجولة تأجيل مواجهة الأهلي أمام يبراميدز بسبب ارتباط الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت مباريات الجولة 14 كالآتي:
الجمعة 23 فبراير:
بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا - استاد غزل المحلة – 7 مساءً
الأحد 25 فبراير:
فاركو ضد طلائع الجيش – استاد حرس الحدود – 4 عصرًا
الاتحاد ضد البنك الأهلي – استاد الإسكندرية – 7 مساءً
الإثنين 26 فبراير:
الجونة ضد الإسماعيلي – استاد الجونة – 4 عصرًا
زد إف سي ضد إنبي – استاد القاهرة – 4 عصرًا
المقاولون العرب ضد المصري - استاد الجيش ببرج العرب - 7 مساءً
الخميس 29 فبراير:
الزمالك ضد الداخلية – استاد القاهرة – 7 مساءً
سموحة ضد فيوتشر إف سي – استاد الإسكندرية – 7 مساءً
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