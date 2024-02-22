مواعيد مباريات الخميس 22 فبراير 2024.. مرموش في المؤتمر الأوروبي وحجازي بأبطال آسيا

يشهد اليوم الخميس الموافق 22 من شهر فبراير 2024 منافسات إياب دور الـ32 دوري المؤتمر الأوروبي.

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دوري المؤتمر الأوروبي

يستضيف إينتراخت فرانكفورت الألماني فريق رويال يونيون سان جيلواز البلجيكي في إياب دور الـ 32 من المسابقة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 9.

ويلعب عمر مرموش ضمن صفوف الفريق الألماني.

دوري أبطال آسيا

يستضيف اتحاد جدة فريق نافباخور ضمن منافسات ثمن نهائي المسابقة.

وينطلق اللقاء في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة SSC Sport إكسترا 1.

ويلعب أحمد حجازي ضمن صفوف فريق اتحاد جدة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بينما يستضيف الهلال فريق سباهان في تمام الثامنة مساء، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كرة يد

تنطلق منافسات الجولة الثالثة وختام الدور الأول من مرحلة المنافسة على لقب دوري السيدات المصري.

ويلعب فريق الشمس أمام سموحة في تمام السادسة مساء.

بينما يواجه الأهلي فريق الزمالك في الثامنة مساء.

وتقام جميع المباريات على صالة نادي الشمس، ويذاع تليفزيونيا عبر قناة أون تايم سبورتس.