دوري أبطال آسيا - هدف جديد لـ رونالدو.. النصر إلى ربع النهائي بثنائية ضد الفيحاء

تأهل النصر لربع نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في آخر 6 مواسم إلى ربع نهائي بعد الفوز على الفيحاء بنتيجة 2-0 إيابا.

وكان النصر فاز على الفيحاء ذهابا بنتيجة 1-0 بهدف كريستيانو رونالدو

وسجل الثنائي البرتغالي أوتافيو وكريستيانو رونالدو هدفي النصر خلال اللقاء.

وتقدم النصر بالهدف الأول في الدقيقة 17 برأسية أوتافيو عقب تمريرة طولية من عبد الله الخيبري أودعها في الشباك بسهولة من بين أقدام الحارس.

وفي الدقيقة 37 ارتطمت رأسية رونالدو بالقائم الأيسر للفيحاء.

وقبل دقيقة على نهاية اللقاء سجل رونالدو في الشباك بعدما انفرد بالحارس ومستغلا خطأ الحارس ومسددا في المرمى الخالي.

وخاض رونالدو 3 مباريات في 2024 سجل خلالها 3 أهداف.

video:1

وسيلتقي النصر مع العين الإماراتي في ربع النهائي، حيث سيقام الذهاب يوم 4 مارس المقبل والإياب يوم 11 من الشهر ذاته.