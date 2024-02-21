دوري أبطال آسيا - هدف جديد لـ رونالدو.. النصر إلى ربع النهائي بثنائية ضد الفيحاء

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 22:30

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الفيحاء

تأهل النصر لربع نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في آخر 6 مواسم إلى ربع نهائي بعد الفوز على الفيحاء بنتيجة 2-0 إيابا.

وكان النصر فاز على الفيحاء ذهابا بنتيجة 1-0 بهدف كريستيانو رونالدو

وسجل الثنائي البرتغالي أوتافيو وكريستيانو رونالدو هدفي النصر خلال اللقاء.

وتقدم النصر بالهدف الأول في الدقيقة 17 برأسية أوتافيو عقب تمريرة طولية من عبد الله الخيبري أودعها في الشباك بسهولة من بين أقدام الحارس.

وفي الدقيقة 37 ارتطمت رأسية رونالدو بالقائم الأيسر للفيحاء.

وقبل دقيقة على نهاية اللقاء سجل رونالدو في الشباك بعدما انفرد بالحارس ومستغلا خطأ الحارس ومسددا في المرمى الخالي.

وخاض رونالدو 3 مباريات في 2024 سجل خلالها 3 أهداف.

وسيلتقي النصر مع العين الإماراتي في ربع النهائي، حيث سيقام الذهاب يوم 4 مارس المقبل والإياب يوم 11 من الشهر ذاته.

النصر دوري أبطال آسيا الفيحاء
نرشح لكم
شكوك حول مشاركة مالكوم أمام نيوم الغيابات تضرب النصر قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2 كنو: سنقاتل حتى آخر ثانية من الدوري مؤتمر إنزاجي: هدف بنزيمة صحيح.. ولاعبو النصر أضاعوا الوقت بعدما شعروا بالخوف "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال مؤتمر جيسوس: من الصعب علينا تقبل سيناريو مباراة الهلال.. وهذا ما قلته لجماهير النصر سيماكان: نشعر بالحسرة.. لكننا سنفوز بالدوري في المباراة المقبلة الدوري السعودي - موعد مواجهتي النصر والهلال الحاسمتين في الجولة الأخيرة.. والقناة الناقلة
أخر الأخبار
اسكواش - ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة العالم 2 ساعة | الدوري المصري
فليك: محبط لخسارتنا وعدم تحقيق دوري الـ100 نقطة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قصة التوأم - من العمل في منفذ بيع الخبز إلى خليفة الجوهري 2 ساعة | في المونديال
مجموعة مصر - تعادل المغرب وتونس في كأس الأمم للناشئين 2 ساعة | الكرة الإفريقية
اللقب يحسم في الجولة الأخيرة.. هارتس يتجه لكسر احتكار 40 عاما وإيهيناتشو يحافظ على آمال سيلتك 3 ساعة | الكرة الأوروبية
حلم دوري الـ100 نقطة انتهى.. ألافيس ينتصر على برشلونة ويبتعد عن مناطق الهبوط 3 ساعة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كيفو أسطوري.. إنتر يتوج بلقب كأس إيطاليا بثنائية ضد لاتسيو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي 4 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك
/articles/478544/دوري-أبطال-آسيا-هدف-جديد-لـ-رونالدو-النصر-