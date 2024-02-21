دوري أبطال آسيا - رحيمي يقود العين لفوز قاتل من أجل كريسبو والتأهل لربع النهائي

تأهل العين الإماراتي لربع نهائي دوري أبطال آسيا بالفوز ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل.

وقاد الأرجنتيني هيرنان كريسبو فريقه العين للفوز بعد نهاية لقاء الإياب من دور الـ 16 بنتيجة 0-0.

ويعد العين أكثر فريق إماراتي وصولا لربع نهائي دوري أبطال آسيا عبر التاريخ برصيد 6 مرات.

وسيطر الفريقان على أحداث الشوط الأول دون أهداف.

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 51 سجل أكمل موجوفوي هدف الضيوف.

رد العين جاء قويا وسريعا في الدقيقة 55 بمقصية قوية سجلها الجابوني لابا كودجو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل المغربي سفيان رحيمي هدف الفوز القاتل قائدا العين للتأهل لربع النهائي.

وسيلتقي العين مع الفائز من مباراة النصر والفيحاء السعوديان في ربع النهائي.

وستقام مباريات ربع النهائي بين 4 وحتى 13 مارس المقبل.