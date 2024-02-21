دوري أبطال آسيا - رحيمي يقود العين لفوز قاتل من أجل كريسبو والتأهل لربع النهائي

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 22:04

كتب : FilGoal

العين الإماراتي

تأهل العين الإماراتي لربع نهائي دوري أبطال آسيا بالفوز ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل.

وقاد الأرجنتيني هيرنان كريسبو فريقه العين للفوز بعد نهاية لقاء الإياب من دور الـ 16 بنتيجة 0-0.

ويعد العين أكثر فريق إماراتي وصولا لربع نهائي دوري أبطال آسيا عبر التاريخ برصيد 6 مرات.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال آسيا – العين يتعادل خارج ملعبه مع ناساف الأوزبكي نجم الهلال: سنلعب مواجهة سباهان كأنها نهائي دوري أبطال آسيا سون يحسم الجدل حول كسر إصبعه في شجار بمعسكر كوريا خلال كأس آسيا الهلال يواجه سباهان في دوري أبطال آسيا على ملعبه الجديد

وسيطر الفريقان على أحداث الشوط الأول دون أهداف.

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 51 سجل أكمل موجوفوي هدف الضيوف.

رد العين جاء قويا وسريعا في الدقيقة 55 بمقصية قوية سجلها الجابوني لابا كودجو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل المغربي سفيان رحيمي هدف الفوز القاتل قائدا العين للتأهل لربع النهائي.

وسيلتقي العين مع الفائز من مباراة النصر والفيحاء السعوديان في ربع النهائي.

وستقام مباريات ربع النهائي بين 4 وحتى 13 مارس المقبل.

دوري أبطال آسيا العين الإماراتي ناساف
نرشح لكم
كأس العالم - المخضرم سيباستيان سوريا في قائمة قطر المبدئية انطلاق عملية بيع تذاكر كأس أمم آسيا 2027 قرعة كأس آسيا 2027 - السعودية على رأس مجموعة عربية.. وإيران مع سوريا بالثالثة منافس مصر - إيران تعلن مشاركتها "بالتأكيد" في كأس العالم 2026 سحره مستمر في الملاعب.. خوان ماتا يتوج بجائزتين مع ميلبورن فيكتوري منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يجتمع بإنفانتينو لهذه الأسباب منافس مصر - منتخب إيران يواجه جامبيا وديا قبل كأس العالم ربيعة الرابع.. مصريون توجوا بلقب الدوري الإماراتي
أخر الأخبار
اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم 7 ساعة | رياضة نسائية
ساوثامبتون يتجاوز ميدلسبره ويتأهل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي 7 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر إنزاجي: هدف بنزيمة صحيح.. ولاعبو النصر أضاعوا الوقت بعدما شعروا بالخوف 7 ساعة | سعودي في الجول
"انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال 8 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر جيسوس: من الصعب علينا تقبل سيناريو مباراة الهلال.. وهذا ما قلته لجماهير النصر 8 ساعة | سعودي في الجول
المغرب يعلن خوض 3 مواجهات ودية استعدادا لكأس العالم 8 ساعة | الكرة الإفريقية
سيماكان: نشعر بالحسرة.. لكننا سنفوز بالدوري في المباراة المقبلة 8 ساعة | سعودي في الجول
"حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 4 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
/articles/478543/دوري-أبطال-آسيا-رحيمي-يقود-العي