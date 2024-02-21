انتهت - أبطال أوروبا - بورتو (1)-(0) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بورتو وأرسنال، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب دراجاو.

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وتأهل أرسنال لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة الثانية بـ13 نقطة في المجموعة التي ضمت إيندهوفن، ولنس، وإشبيلية، فيما تأهل بورتو بعد احتلاله وصافة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف جاء لصالح الفريق الكاتالوني، وحل ثالثا شاختار دونيتسك، وأنتويرب.

نهاية المباراة بفوز بورتو بهدف قاتل

الدقيقة 90 + 4 .. جوووول هدف قاتل يسجله جالينو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى لرايا.

الدقيقة 74.. تبديل لأرسنال بنزول جوجينيو بدلا من تروسارد

الدقيقة 67.. أخطر فرصة في الشوط الثاني لبورتو.. انطلق بيبي من الجانب الأيمن ومر لداخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر لـإيفانيلسون الذي سدد الكرة أعلى المرمى.

الدقيقة 52.. بطاقة صفراء من لكونسيساو لاعب بورتو لإعاقته مارتينيلي من جهة اليسار

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 45+1.. ركنيات أرسنال مستمرة.. ساكا يلعب الكرة على القائم البعيد كالمعتاد يُحوّلها هافيرتز رأسية بجوار القائم

الدقيقة 40.. تمريرة رائعة بالكعب لبيبي صانع ألعاب بورتو لتصل لـإيفانيلسون سددها قوية تصدى لها حارس أرسنال.

الدقيقة 35.. ركنية لأرسنال نفذها ساكا ليلعبها ساليبا رأسية مرت بجوار القائم.

الدقيقة 34.. عرضية من ساكا اصطدمت بمدافع بورتو ثم العارضة لتتحول لركنية.

الدقيقة 32.. تسديدة من تروسارد على حدود منطقة الجزاء ذهبت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 21.. فرصة خطيرررة لبورتو.. انطلق أوتافيو من الجانب الأيمن ولعب كرة عرضية وصلت لـجالينو الذي سدد الكرة في القائم لتعود له يسددها بجوار القائم الآخر بقليل

الدقيقة 2.. ديكلان رايس يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على لاعب بورتو في وسط الملعب

بداية المباراة