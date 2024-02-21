مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(1) لوتون.. جووووول أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

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ق 12: جوووووول أول

انطلاق المباراة