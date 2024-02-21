مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(1) لوتون.. جووووول أول

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

ليفربول - برينتفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

ق 12: جوووووول أول

انطلاق المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل ليفربول – غياب صلاح.. وتبديلات عديدة في ليفربول ضد لوتون سكاي: أخبار سيئة لليفربول.. ألونسو يُفضل تدريب بايرن ميونيخ ميرور: غياب صلاح عن ليفربول ضد لوتون للإصابة السير راتكليف: أريد طرد ليفربول ومانشستر سيتي من مكانهما سون يحسم الجدل حول كسر إصبعه في شجار بمعسكر كوريا خلال كأس آسيا جوارديولا يوجه رسالة لمنتقدي هالاند وكيل كلوب يوضح موقفه في ظل تكهنات ارتباطه بتدريب برشلونة أو بايرن زميله: هالاند هو الأفضل في العالم
أخر الأخبار
اعتماد الأجهزة الفنية لـ منتخب مصر مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 3 دقيقة | منتخب مصر
الدوري الألماني يتخلى عن خطة بيع حصته بعد احتجاجات الجماهير 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (0)-(1) لوتون.. جووووول أول 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أبطال أوروبا - أرسنال يواجه بورتو بنفس أسماء خماسية بيرنلي 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أبطال أوروبا - أوسيمين يعود لقيادة نابولي.. وليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول – غياب صلاح.. وتبديلات عديدة في ليفربول ضد لوتون ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد التتويج بأمم إفريقيا 2023.. إصابة لاعب كوت ديفوار بمرض الملاريا ساعة | الكرة الإفريقية
الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التخضيم في شوبير ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (28)-(29) الزمالك.. الأبيض ينتصر برميات الترجيح 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات