انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (4)-(1) لوتون.. فوز الريدز

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

لويس دياز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول برباعية

ق 90: جوووووووول إيليوت والرابع

ق 71: جوووووول دياز

ق 59: جوووووووووول جاكبو

ق 57: جوووووووول فان دايك والتعادل

ق 12: جوووووول أول

انطلاق المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي
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