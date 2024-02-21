الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التخضيم في شوبير

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 20:17

كتب : FilGoal

عصام الحضري

كشف عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق عن رأيه في تولي حسام حسن الإدارة الفنية لمنتخب مصر خلفا لروي فيتوريا.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

عصام الحضري

النادي : معتزل

مصر

وقال الحضري في تصريحات لبرنامج "إنسايد سبورتس" الذي يقدمه الإعلامي أمير عبد الحليم على قناة SSC Sports: "ما حدث لمنتخب مصر في كأس إفريقيا نكسة، وهذا الكلام ربما يغضب البعض لكن نحن في نكسة ولا أعرف من يجب أن يُحاسب عليها".

وأضاف "لا أعرف إذا كان يجب أن نحاسب إدارة اتحاد الكرة أم المدرب أم اللاعبين، الكرة المصرية تحتاج إلى تغيير 180 درجة".

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وتابع "حسام حسن لن يحل الأزمة ولن يضيف شيئا وإن كنت اتمنى، ولكن المشكلة ليست عند حسام حسن".

وأوضح "الكرة المصرية تحتاج إلى أساس وبناء جديد، والكابتن حسام ليس المسؤول عن ذلك".

واختتم الحضري تصريحاته "لو نجح حسام حسن فالحمد لله، وإن فشل لا تظلموه".

وانتقل للحديث عن ياسين بونو حارس مرمى المغرب والمقارنة منه قائلا: "ياسين بونو أخي وحبيبي وبارك لي على التأهل مع منتخب سوريا في كأس آسيا وأرسل تحياته لكل حراس المرمى ولازلنا على تواصل".

وأردف "اعتبر بونو من أفضل حراس المرمى في العالم وليس إفريقيا فقط".

وأكد "بونو لايزال يلعب ولكنني اعتزلت، ولن أتحدث عن ألقابي ومبارياتي، أعتذر لك يا بونو ولكن الحضري الأفضل".

وعن كأس الأمم الإفريقية ومشاركة محمد أبو جبل بعد إصابة محمد الشناوي قال: "أبو جبل لعب مباراة واحدة فقط وبالتأكيد مظلوم".

وشرح "كل مدرب حراس مرمى له شخصيته، والحراس كانوا مظلومين لأن من الجائز أن يكون مدرب الحراس لم يجهزهم للمشاركة".

وأوضح "هؤلاء الحراس قدموا أداء مختلفا عما كانوا معي، الثلاثة كسروا الدنيا معي عندما شاركوا في بطولة 2022".

ثم تحول للحديث عن مصطفى شوبير حارس الأهلي قائلا: "كان لابد أن يخرج شوبير من الأهلي على سبيل الإعارة ويلعب مع فريق جماهيري ليكون جاهزا".

واستطرد "لا أحب العاطفة في التقييم، لكن شوبير كان يجب أن يلعب مع ناد جماهيري معارا".

وفسر "الأهلي له ضغط إعلامي وجماهيري ومطالب دائما بالفوز والبطولات والتعادل غير مقبول".

وأكمل "شوبير جاهز ولكن لو غاب عنه التوفيق لا يجب أن يهاجمه الناس، التقييم يكون بنهاية الموسم".

وأتم "شاهدت مباراة شباب بلوزداد ولا أحب التضخيم لو تصديت لكرة أو اثنين ولو غاب التوفيق الناس تهاجمه، لدي ثقة في قدرات شوبير وأنه سيقدم أداء جيدا".

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