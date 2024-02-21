مران الزمالك - جلسة بين جوميز والجزيري.. ومواصلة تأهيل فتوح وزياد كمال

الأربعاء، 21 فبراير 2024 - 13:51

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد فتوح

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء أبوسليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية.

زياد كمال

النادي : الزمالك

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس عقب خوض لقاء الإسماعيلي في الدوري.

ويحل الزمالك ضيفا على أبو سليم الليبي يوم 25 فبراير الجاري والمقرر إقامتها في الجزائر.

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وطالب المدير الفني للفريق من اللاعبين غلق ملف مباريات الدوري والتركيز في التدريبات استعداداً لمواجهة بطل ليبيا في الكونفدرالية، وشرح جوزيه جوميز بعض الأمور الفنية للاعبين قبل انطلاق المران لتنفيذها في التدريب.

حرص جوميز على عقد جلسة مع التونسي سيف الجزيري مهاجم الأبيض على هامش مران اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويخوض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي على هامش المران.

وخاض اللاعب تدريبات بدنية بالإضافة إلى فقرة تدريبات بالكرة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان فتوح تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما واصل زياد كمال لاعب وسط الفريق تدريباته التأهيلية.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

الزمالك أحمد فتوح زياد كمال
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