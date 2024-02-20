استراحة أبطال أوروبا - إنتر (0)-(0) أتليتكو.. لينو يضيع أخطر فرص الضيوف
الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد في اللقاء الذي يجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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ق 55: صامويل لينو وتسديدة ضعيفة بعد انطلاقة من الناحية اليسرى.
ق 51: أرناوتوفيتش يهدر رأسية.
ق 49: ماركو أرناوتوفيتش يهدر انفرادا بعد عرضية وضعته أمام الحارس وحيدا إذ سدد الكرة أعلى المرمى كثيرا.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 38: لاوتارو يهدر انفرادا تاما بالمرمى وارتطمت تسديدته بقدم مدافع أتليتكو.
ق 36: تسديدة بالرأس من لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر لكن أمسكها أوبلاك بسهولة.
ق 12: تسديدة مقوسة خطيرة جدا من صامويل لينو لاعب أتليتكو مدريد ولم يتحرك لها يان سومر حارس مرمى إنتر.
بداية المباراة
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