استراحة أبطال أوروبا - إنتر (0)-(0) أتليتكو.. لينو يضيع أخطر فرص الضيوف

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد في اللقاء الذي يجمعهما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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ق 55: صامويل لينو وتسديدة ضعيفة بعد انطلاقة من الناحية اليسرى.

ق 51: أرناوتوفيتش يهدر رأسية.

ق 49: ماركو أرناوتوفيتش يهدر انفرادا بعد عرضية وضعته أمام الحارس وحيدا إذ سدد الكرة أعلى المرمى كثيرا.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 38: لاوتارو يهدر انفرادا تاما بالمرمى وارتطمت تسديدته بقدم مدافع أتليتكو.

ق 36: تسديدة بالرأس من لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر لكن أمسكها أوبلاك بسهولة.

ق 12: تسديدة مقوسة خطيرة جدا من صامويل لينو لاعب أتليتكو مدريد ولم يتحرك لها يان سومر حارس مرمى إنتر.

بداية المباراة

إنتر ميلان أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا لاوتارو مارتينيز
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