مباشر أبطال أوروبا - إيندهوفن (1)-(1) دورتموند.. جووووول لأصحاب الأرض

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 21:55

كتب : محمد مصطفى

دورتموند

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيندهوفن الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والمقررة على ملعب فيليبس.

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وتأهل إيندهوفن بعد حلوله وصيفا بالمجموعة الثانية خلف أرسنال برصيد 9 نقاط، فيما تأهل دورتموند بعد تصدره للمجموعة السادسة النارية برصيد 11 نقطة، متفوقا على باريس سان جيرمان، واي سي ميلان، ونيوكاسل يونايتد.

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ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك يوم 13 مارس.

الدقيقة 56.. جووووول لوك دي يونج يسجل التعادل لإيندهوفن

الدقيقة 54.. ضربة جزاء لصالح إيندهوفن بعد عرقلة تيلمان داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 49.. تسديدة قوية من جوي فيرمان لاعب إيندهوفن اصطدمت بدفاع دورتموند لتتحول لركنية.

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 45.. بطاقة صفراء لمدافع دورتموند نيكو شلوتيربيك بعد تدخل عنيف ضد لاعب إيندهوفن

الدقيقة 24.. جووووول الأول لدورتموند بعد تسديدة قوية من دونيل مالين سكنت شباك أصحاب الأرض

الدقيقة 16.. تمريرة رائعة من لوك دي يونج، وضعت مالك تيلمان أمام المرمى في غياب الدفاع ولكن سددها خارج المرمى

الدقيقة 14 .. تسديدة قوية من دونيل مالين لاعب دورتموند تصدى لها حارس إيندهوفن

الدقيقة 12.. ضغط لاعب إيندهوفن مالك تيلمان على دفاع دورتموند ونجح في استخلاص الكرة من إيان ماستين، ولكن تباطأ في التسديد

بداية المباراة

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