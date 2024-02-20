مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (1)-(0) برينتفورد.. هدف غير محتسب لهالاند
الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 21:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي.
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ق 80: هدف غير محتسب لهالاند
ق 71: جووووووووووول هالاند والأول
ق 62: نزول جيرمي دوكو بدلا من أوسكار بوب
ق 44: تسديدة من روبن دياز يتصدى لها الحارس فليكن ويبعدها
ق 37: بن مي يبعد الكرة من على خط المرمى من أوسكار بوب
ق 35: تسديدة قوية من أكانجي يبعدها الحارس
ق 17: انفراد ضائع من برينتفورد
ق 7: تسديدة قوية من فودين الدفاع يبعدها
انطلاق المباراة
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