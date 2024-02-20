استراحة الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - لايبزج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

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ق 44: تسديدة من روبن دياز يتصدى لها الحارس فليكن ويبعدها

ق 37: بن مي يبعد الكرة من على خط المرمى من أوسكار بوب

ق 35: تسديدة قوية من أكانجي يبعدها الحارس

ق 17: انفردا ضائع من برينتفورد

ق 7: تسديدة قوية من فودين الدفاع يبعدها

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند برينتفورد
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