استراحة الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0)-(0) برينتفورد.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

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ق 44: تسديدة من روبن دياز يتصدى لها الحارس فليكن ويبعدها

ق 37: بن مي يبعد الكرة من على خط المرمى من أوسكار بوب

ق 35: تسديدة قوية من أكانجي يبعدها الحارس

ق 17: انفردا ضائع من برينتفورد

ق 7: تسديدة قوية من فودين الدفاع يبعدها

انطلاق المباراة