استراحة الدوري المصري - الداخلية (0)-(1) فاركو.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

عبد العزيز السيد - الداخلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية ضد فاركو في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل الداخلية المركز الـ17 في جدول الترتيب بـ7 نقاط، بينما يتذيل فاركو بـ5 نقاط.

لمتابعة المباراة من هنا

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استراحة

ق 44: جوووووول وليد علي فرج لفاركو بعد توغله من الجهة اليمنى ومراوغته لمدافع الداخلية قم سدد الكرة أرضية قوية سكنت الشباك.

ق 22: مصطفى فوزي لاعب الداخلية يسدد كرة بعدت المرمى.

بداية المباراة

الداخلية الدوري المصري فاركو عمرو حسن وليد علي فرج
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