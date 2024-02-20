مباشر الدوري المصري - المصري (3)-(0) بلدية المحلة.. انتهت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري وبلدية المحلة في المباراة التي تجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تابع أحداث المباراة من هنا

ويحتل المصري المركز الـ7 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، فيما يحل بلدية المحلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة من 11 مباراة.

سمير فكري لاعب المصري حصل على جائزة رجل المباراة.

انتهت المباراة بفوز المصري بثلاثية نظيفة

الدقيقة 88.. جووووول.. صناعة وهدف من اللمسة الأولى عرضية من أحمد عيد سددها فخر الدين بن يوسف في شباك البلدية

الدقيقة 87.. مشاركة فخر الدين بن يوسف وأحمد عيد

الدقيقة 86.. خطيررررة عرضية رائعة من عبد الله جمعة لعبها إيمانويل رأسية تصدى لها محمود جاد حارس المصري ببراعة.

الدقيقة 79.. تبديلان للمصري بنزول عمرو موسى وغيلاس قناوي بدلا من معتز زدام وعمرو السعداوي.

الدقيقة 77.. التبديل الأخير للبلدية بنزول محمد ناهيري بدلا من يوسف حسن.

الدقيقة 74.. فرصة خطيرة للمصري عن طريق اللاعب محمد الشامي بعد تسديدة ولكن الكرة تتهادى بجانب القائم الأيمن للحارس

الدقيقة 64.. تبديل أول للمصري بنزول حسين فيصل بدلا من ليستويل أمانكونا

الدقيقة 56 .. عرضية خطيرة للمصري سددها ليستويل أمانكونا في الشباك الخارجية لمرمى البلدية

الدقيقة 55.. تبديلان لبلدية المحلة بنزول عبدالله جمعة وإيمانويل بدلا من كريم ممدوح

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 45+1.. فرصة غريبة ضائعة.. حارس البلدية أخطأ في إبعاد الكرة لتسقط أمام أحمد أيمن منصور ليلعبها رأسية أعلى العارضة

الدقيقة 34.. جووووول الهدف الثاني للمصري بعد تسديدة قوية من عمرو السعداوي من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك بلدية المحلة

الدقيقة 20.. محمود جاد حارس المصري يرتكب خطأ على حدود منطقة الجزاء ويتلقى بطاقة صفراء

الدقيقة 14 .. جووووول الهدف الأول للمصري عن طريق سمير فكري مستغلا خطأ دفاع بلدية المحلة في إبعاد الكرة

الدقيقة 13 .. القائم يمنع الهدف الأول للمصري بعد تسديدة من عمرو السعداوي

انطلاق المباراة