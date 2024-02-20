مباشر الدوري المصري - المصري (2)-(0) بلدية المحلة.. مشاركة عبد الله جمعة

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 18:57

كتب : محمد مصطفى

مباراة المصري وبلدية المحلة بالدوري المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري وبلدية المحلة في المباراة التي تجمعهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ويحتل المصري المركز الـ7 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، فيما يحل بلدية المحلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة من 11 مباراة.

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الدقيقة 56 .. عرضية خطيرة للمصري سددها ليستويل أمانكونا في الشباك الخارجية لمرمى البلدية

الدقيقة 55.. تبديلان لبلدية المحلة بنزول عبدالله جمعة وإيمانويل بدلا من كريم ممدوح

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 45+1.. فرصة غريبة ضائعة.. حارس البلدية أخطأ في إبعاد الكرة لتسقط أمام أحمد أيمن منصور ليلعبها رأسية أعلى العارضة

الدقيقة 34.. جووووول الهدف الثاني للمصري بعد تسديدة قوية من عمرو السعداوي من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك بلدية المحلة

الدقيقة 20.. محمود جاد حارس المصري يرتكب خطأ على حدود منطقة الجزاء ويتلقى بطاقة صفراء

الدقيقة 14 .. جووووول الهدف الأول للمصري عن طريق سمير فكري مستغلا خطأ دفاع بلدية المحلة في إبعاد الكرة

الدقيقة 13 .. القائم يمنع الهدف الأول للمصري بعد تسديدة من عمرو السعداوي

انطلاق المباراة

المصري بلدية المحلة الدوري
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