استراحة الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) الجونة.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 15:57
كتب : FilGoal
يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الجونة ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.
ويتقاسم فريقا سيراميكا كليوباترا والجونة المركزين التاسع والعاشر برصيد 14 نقطة لكل منهما.
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نهاية الشوط الأول
ق39 لقطة فنية رائعة من قندوسي بمراوغة ثنائي الجونة ولكن دون هدف
ق32 تسديدة من صديق أوجولا ولكن بجوار القائم الأيمن
ق20 لا يزال التعادل سلبيا
انطلاق المباراة
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