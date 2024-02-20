انتهت الدوري المصري - كليوباترا (1)-(1) الجونة.. تعادل بين الفريقين

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق الجونة ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

ويتقاسم فريقا سيراميكا كليوباترا والجونة المركزين التاسع والعاشر برصيد 14 نقطة لكل منهما.

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انتهت المباراة بالتعادل

ق 96: طرد أحمد قندوسي وإيمانويل لاكي

ق 94: جوووول التعادل عن طريق مروان عثمان

ق 92: عرضية من قندوسي رأسية من صديق إيجولا في القائم

ق 81: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 80: جوووووووول أحمد بلحاج والتعادل

ق 69: صديق أجولا يهدر أمام المرمى الخالي

ق 58: جوووول أيمن موكا والأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 لقطة فنية رائعة من قندوسي بمراوغة ثنائي الجونة ولكن دون هدف

ق32 تسديدة من صديق أوجولا ولكن بجوار القائم الأيمن

ق20 لا يزال التعادل سلبيا

انطلاق المباراة

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الجونة
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