نهاية رحلة جاتوزو مع مارسيليا

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 13:26

كتب : FilGoal

جاتوزو

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا يوم الثلاثاء إقالة مدربه الإيطالي جينارو جاتوزو.

وأفاد النادي في بيان: "يود أولمبيك مارسيليا أن يشكر جينارو وطاقمه على الاحترافية الكبيرة التي أظهروها مع النادي ويتمنى لهم حظا سعيدا في المستقبل".

وكانت جريدة ليكيب قد ذكرت يوم الاثنين أن جان لويس جاسيه مدرب كوت ديفوار السابق أصبح أقوى المرشحين لخلافة جينارو جاتوزو.

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جاتوزو تأكد من فقدان منصبه، خاصة بعد الخسارة من ستاد بريست.

وأضاف تقرير ليكيب أن جان لويس جاسيه أقرب المرشحين لخلافته، لكن بشكل مؤقت.

وأشار التقرير إلى أن كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق والدحيل الحالي هو أحد المرشحين البارزين لخلافة المدرب الإيطالي.

وقد يحاول مارسيليا إقناع ناديه الحالي الدحيل بالانفصال مبكرًا.

في نهاية سبتمبر الماضي، وقع جاتوزو على عقد لمدة موسم واحد.

وذلك بعد مغادرة مارسيلينو للنادي بسبب تهديدات من مجموعات المشجعين.

يذكر أن جاسيه أقيل من تدريب منتخب كوت ديفوار بعد نهاية مرحلة المجموعات وخسارة الفريق بأربعة أهداف دون مقابل ضد غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة من دور مجموعات أمم إفريقيا، رغم أن الأفيال كان لهم فرصة ضئيلة في العبور لدور الـ16.

وتولى إيميرس فاي تدريب المنتخب بشكل مؤقت، وقاد الأفيال للقب في النهاية.

جينارو جاتوزو مارسيليا
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