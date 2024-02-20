الكومي: جمال علام قرر مقاضاة ميدو.. وبشرى بشأن دورات الرخص التدريبية

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 - 11:07

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرار جمال علام رئيس الاتحاد بمقاضاة أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق.

وكشف الكومي أن قرار علام يأتي بسبب خطأ ميدو في شخص رئيس اتحاد الكرة.

وقال الكومي عبر قناة صدى البلد: "لومت على أحمد حسام (ميدو) وصفه لجمال علام بما لا أريد تكراره".

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وأوضح الكومي "ميدو اعترف لي بالخطأ والتسرع في ذلك، وشدد لي أن انفعاله من أجل مصلحة كرة القدم المصرية".

وكشف الكومي "جمال علام قرر تحريك دعوى قضائية ضد ميدو بسبب الخطأ في شخصه وفي اتحاد الكرة".

وتابع "على المستوى الشخصي أتمنى أن يتم فتح صفحة جديدة بين الطرفين وينتهي الأمر دون أزمات".

واختتم الكومي تصريحاته "أزف بشرى للجميع، سيتم استخراج الشهادات التدريبية C و B وبرو من مصر بعد الدورات اللازمة".

ودخل ميدو في صدام مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تعيين علاء نبيل بمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة.

وأشار ميدو إلى أنه لا يحق لعلاء نبيل شغل هذا المنصب لعدم استيفاء الشروط اللازمة بالحصول على شهادة البرو قبل أن يصف اتحاد الكرة بالجهل.

اتحاد الكرة جمال علام ميدو
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