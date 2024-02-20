بمواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك.. نقل حسام حسن إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لوعكة صحية خلال حضوره مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري.

وتم نقل حسام حسن إلى المستشفى بعد تعرضه للوعكة الصحية من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وغادر حسام حسن المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن مواجهة الإسماعيلي أمام الزمالك في مسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك أمام مضيفه الإسماعيلي سلبيا بدون أهداف ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري.

ويبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر مهمته الأولى في مارس المقبل، حين يلعب المنتخب البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من حسام حسن مدير فني وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى والبرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري.

الآن أصبح حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، والذي طالما خدمه كلاعب حتى أصبح أكثر من مثل منتخبا في تاريخ كرة القدم في وقته، والهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا في 178 مباراة دولية.

التجربة ستكون الدولية الثانية لـ حسام حسن بعدما تولى تدريب منتخب الأردن خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014.

صاحب الـ57 عاما بدأ مسيرته التدريبية رفقة النادي المصري عام 2008 عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة.

وخلال مسيرته، تولى تدريب المصري في 5 ولايات، بجانب تدريب الزمالك في ولايتين، والمصرية للاتصالات مرة، والإسماعيلي، وسموحة، والاتحاد السكندري.

وكانت آخر محطات حسام حسن في تدريب مودرن فيوتشر قبل أيام، لكنه لم يتول تدريب الفريق في اي مباراة بسبب قدوم عرض تدريب منتخب مصر.