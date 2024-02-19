مباشر الدوري الإسباني - أتليتك بلباو (3)-(2) جيرونا.. إنقاذ راااائع

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 22:08

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جيرونا وأتليتك بلباو في المباراة التي تجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 56 نقطة بينما بلباو في المركز الخامس بـ46 نقطة.

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ق 94: إنقاذ رائع من خط مرمى عن طريق مدافع بلباو بعد خروج أوناي سيمون وارتداد الكرة لمهاجم جيرونا.

استئناف المباراة مرة أخرى

توقف المباراة بسبب إصابة أحد الجماهير.

ق 74: جووووول إيريك جارسيا لجيرونا وتقليص الفارق بعد رأسية نتيجة عرضية من ركلة ثابتة.

ق 68: خطأ فادح من جاتزانيجا إذ أخطأ في السيطرة على الكرة وكاد أن يستغل ويليامز الخطأ ويسجل الهدف الرابع لكن لم يلحق بالكرة.

ق 60: جوووول إنياكي ويليامز يسجل الثالث بعد كرة هوائية وضعته في موقف انفراد بالمرمى.

ق 56: جوووول برينجير يضرب مرة أخرى بعد خطأ من مدافع جيرونا وتلعب الكرة عرضية أرضية يسددها مباشرة برينجير مسجلا الهدف الثاني.

ق 47: جوووول تسيجانكوف بعد عرضية أرضية وضعته أمام المرمى الخالي ليسجل هدف التعادل.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 22: إنياكي ويليامز يسدد كرة أرضية ارتطمت في القائم بعد توغله من الجهة اليمنى.

ق 2: جووووول مبكر من أليكس برينجير لبلباو بعد حصوله الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية سكنت شباك جيرونا.

بداية المباراة

الدوري الإسباني جيرونا أتلتيك بلباو برينجير
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