إيهاب جلال: الإسماعيلي ظهر بأداء جيد في البداية أمام الزمالك.. وأشكر اللاعبين رغم الظروف

أعرب إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن رضاه بالتعادل أمام الزمالك.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الإسماعيلي ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري والتي أقيمت باستاد الإسماعيلية.

وقال إيهاب جلال عبر المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة جيدة في البداية خاصة أول 25 دقيقة وسيطرنا على المباراة".

وتابع "الزمالك سنحت له فرصتين خلال الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تراجعنا نوعا ما واعتمد الزمالك على الكرات العرضية".

وشدد جلال "أشكر لاعبي الإسماعيلي على الأداء والروح في ظل الظروف الحالية".

واختتم إيهاب جلال تصريحاته "كما أشكر لاعبي الزمالك على خروج المباراة بشكل جيد وفي ظل الروح الرياضية".

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة خلال 12 مباراة خاضهم الفريق.

بينما الزمالك جمع نفس عدد النقاط خلال تسع مباريات خاضهم الفريق.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام الجونة ضمن منافسات الجولة 14 يوم الإثنين المقبل.

video:1