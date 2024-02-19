مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الزمالك.. سيطرة بيضاء

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 18:44

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

يستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري على استاد الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر من 11 مباراة برصيد 11 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثالث عشر بـ 11 نقطة من 8 مباريات فقط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق39 سيطرة بيضاء

ق35 الجزيري يشارك بديلا وخروج محمد شحاتة

ق27 بطاقة صفراء لمحمد شحاتة وتوقف المباراة لعلاج سكر

ق26 رأسية من حسام عبد المجيد ولكن بعيدة عن مرمى أحمد عادل

ق24 مطالبات بركلة الجزاء

ق21 نسديدة من أوباما في العارضة

ق17 تسديدة قوية من شيكابالا ولكن في الشباك من الخارج

ق13 زيزو يهدر هدفا محققا وأوباما يفشل في المتابعة داخل المرمى

ق12 تسديدة من عبد الرحمن مجدي ولكن أعلى المرمى

ق6 استئناف اللعب وعودة نداي

ق5 إصابة نداي

انطلاق المباراة

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