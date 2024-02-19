مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الزمالك.. عبد المنعم يتألق

يستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري على استاد الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر من 11 مباراة برصيد 11 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثالث عشر بـ 11 نقطة من 8 مباريات فقط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق80 أحمد عادل يتألق أمام رأسية الجزيري

ق79 تسديدة من حسام عبد المجيد ترتطم وتتحول إلى ركنية

ق74 تمريرة رائعة من ناصر ماهر ولكن الجزيري يسددها بعيدة عن المرمى

ق72 نزول ناصر ماهر بدلا من شيكابالا

ق57 تمريرة من عمر الساعي إلى عبد الرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء ولكن أعلى عارضة صبحي

ق56 تراوري يحول عرضية الإسماعيلي ولكن بجوار قائم محمد صبحي

ق53 نزول مصطفى الزناري بدلا من نداي

ق50 سقوط إبراهيما نداي مجددا

ق49 تسديدة جديدة من حاتم سكر ولكن يتصدى لها صبحي بنجاح

ق49 تسديدة عبد الرحمن مجدي ولكن سهلة في يد محمد صبحي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 سيف الجزيري يسقط مطالبا بركلة جزاء

ق39 سيطرة بيضاء

ق35 الجزيري يشارك بديلا وخروج محمد شحاتة

ق27 بطاقة صفراء لمحمد شحاتة وتوقف المباراة لعلاج سكر

ق26 رأسية من حسام عبد المجيد ولكن بعيدة عن مرمى أحمد عادل

ق24 مطالبات بركلة الجزاء

ق21 نسديدة من أوباما في العارضة

ق17 تسديدة قوية من شيكابالا ولكن في الشباك من الخارج

ق13 زيزو يهدر هدفا محققا وأوباما يفشل في المتابعة داخل المرمى

ق12 تسديدة من عبد الرحمن مجدي ولكن أعلى المرمى

ق6 استئناف اللعب وعودة نداي

ق5 إصابة نداي

انطلاق المباراة