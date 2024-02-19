مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الزمالك.. انطلاق المباراة

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 18:44

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

يستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري على استاد الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر من 11 مباراة برصيد 11 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثالث عشر بـ 11 نقطة من 8 مباريات فقط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---------------------------------

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك الإسماعيلي
نرشح لكم
عامر يُنقذ المقاولون ويهديه نقطة أمام فيوتشر بالدوري تشكيل الإسماعيلي - حاتم سكر أساسي وتراوري في الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك – عودة صبحي.. السعيد وشيكابالا أساسيان ضد الإسماعيلي ونداي ظهير أيسر انتهت - الدوري المصري- مودرن فيوتشر (2)-(2) المقاولون التشكيل - عمرو السيسي أساسي لأول مرة مع فيوتشر.. وعيفية يقود هجوم المقاولون الخطيب: العلاقات الطيبة بين الأهلي والزمالك تعود لأكثر من 100 عام.. وكلمة لجماهير الكرة المصرية مواعيد مباريات الإثنين 19 فبراير - الزمالك ضد الإسماعيلي.. ومصر في كأس العالم الشاطئية الزمالك: الشروط انطبقت لإسقاط العضوية عن مرتضى منصور ومن حقه اللجوء للقضاء
أخر الأخبار
ماركا تكشف: داني ألفيش يخطط للهرب من السجن في إسبانيا والذهاب إلى البرازيل 4 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل موقعة برشلونة.. تقرير: نابولي يدرس بجدية إقالة ماتزاري 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الزمالك.. انطلاق المباراة 20 دقيقة | الدوري المصري
تليجراف: ضربة أخرى لـ ليفربول.. جوتا يغيب لمدة شهرين 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد اقترابه من يونايتد.. رئيس نيوكاسل يؤكد رحيل مديره الرياضي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
عامر يُنقذ المقاولون ويهديه نقطة أمام فيوتشر بالدوري 49 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الإسماعيلي - حاتم سكر أساسي وتراوري في الهجوم أمام الزمالك 51 دقيقة | الدوري المصري
كريستال بالاس يقبل استقالة هودسون.. ومدرب مرموش السابق الأقرب لخلافته 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 3 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 4 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة