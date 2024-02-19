مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الزمالك.. انطلاق المباراة
الإثنين، 19 فبراير 2024 - 18:44
كتب : FilGoal
يستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري على استاد الإسماعيلية.
ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر من 11 مباراة برصيد 11 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثالث عشر بـ 11 نقطة من 8 مباريات فقط.
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انطلاق المباراة
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