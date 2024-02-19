مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الزمالك.. انطلاق المباراة

يستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري على استاد الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر من 11 مباراة برصيد 11 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثالث عشر بـ 11 نقطة من 8 مباريات فقط.

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انطلاق المباراة