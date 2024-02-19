مباشر الدوري المصري- مودرن فيوتشر (2)-(2) المقاولون.. رأسية خطيرة

يقدم لكم في الجول تغطية مباشرة لمباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ستاد القاهرة.

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الدقيقة 90+1 .. تبديل للمقاولون بخروج مامادو نياس ونزول عمر سافيولا.

الدقيقة 81.. رأسية خطيرة من علي ياسر لاعب فيوتشر المعار من الزمالك، تصدى لها عامر عامر حارس المقاولون

الدقيقة 78 .. تبديل لفيوتشر بنزول علي ياسر بدلاً من علي زعزع

الدقيقة 77 .. تبديلان للمقاولون بخروج عبدالرحمن خالد "جبنة" ومحمد سالم ونزول محمود أبو الفتوح وعماد ميعوب

الدقيقة 73.. تبديلان لفيوتشر بنزول محمد محمود ومحمد فاروق بدلا من عمرو السيسي ومحمد صادق

الدقيقة 72.. بطاقة صفراء لمدافع فيوتشر علي الفيل بعد تدخل قوي ضد محمد سالم

الدقيقة 62.. تبديل للمقاولون بنزول جواكيم أوجيرا بدلا من فراس بن عيفية

الدقيقة 60.. بطاقة صفراء لعمرو السيسي بعد تدخل قوي ضد لاعب المقاولون فراس بن عيفية

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 45 + 9 .. جووووول جوزيف أوشايا لاعب المقاولون يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء سددها على يسار جنش.

الدقيقة 45 + 6 .. ضربة جزاء لصالح المقاولون بعد لمسة يد ضد محمد ربيعة مدافع فيوتشر

الدقيقة 36.. جووووول جوناثان يمرر عرضية أرضية وأحمد عاطف يسجلها قوية في شباك المقاولون، والحكم يؤكد صحة الهدف بعد العودة للفيديو

الدقيقة 34.. عرضية رائعة من جوناثان لعبها محمد عاطف رأسية مرت بجوار القائم

الدقيقة 33.. جووووول محمد سالم يسجل التعادل للمقاولون بعد تمريرة من محمد مجلي

الدقيقة 32.. هدف ملغي لأحمد عاطف بداعي التسلل

الدقيقة 28.. عامر عامر حارس المقاولون يتألق ويتصدى لانفراد أمام أحمد عاطف

الدقيقة 24 .. تسديدة قوية من جوزيف أوشايا لاعب المقاولون أعلى العارضة

الدقيقة 12.. جووووول علي زعزع يسجل الأول لفيوتشر بعد ركنية نفذها جوناثان

الدقيقة 1..تسديدة قوية من عبدالرحمن خالد جبنة تصدى لها جنش

بداية المباراة