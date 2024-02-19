مباشر الدوري المصري- مودرن فيوتشر (1)-(1) المقاولون.. جوووول التعادل
الإثنين، 19 فبراير 2024 - 15:59
كتب : محرر في الجول
يقدم لكم في الجول تغطية مباشرة لمباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ستاد القاهرة.
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الدقيقة 33.. جووووول محمد سالم يسجل التعادل للمقاولون
الدقيقة 32.. هدف ملغي لأحمد عاطف بداعي التسلل
الدقيقة 28.. عامر عامر حارس المقاولون يتألق ويتصدى لانفراد أمام أحمد عاطف
الدقيقة 24 .. تسديدة قوية من جوزيف أوشايا لاعب المقاولون أعلى العارضة
الدقيقة 12.. جووووول علي زعزع يسجل الأول لفيوتشر بعد ركنية نفذها جوناثان
الدقيقة 1..تسديدة قوية من عبدالرحمن خالد جبنة تصدى لها جنش
بداية المباراة
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