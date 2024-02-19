ليكيب: مدرب كوت ديفوار السابق مرشح لخلافة جاتوزو

الإثنين، 19 فبراير 2024 - 14:27

كتب : FilGoal

جيان لويس جاسيت - كوت ديفوار

ذكرت جريدة ليكيب أن جان لويس جاسيه مدرب كوت ديفوار السابق أصبح أقوى المرشحين لخلافة جينارو جاتوزو مدرب أولمبيك مارسيليا التي اقترب من الرحيل.

وأوضح التقرير أن مارسيليا يقترب من الانفصال عن مدربه جينارو جاتوزو، خاصة بعد الخسارة من ستاد بريست.

وأضاف التقرير أن جان لويس جاسيه أقرب المرشحين لخلافته، لكن بشكل مؤقت.

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وأشار التقرير إلى أن كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق والدحيل الحالي هو أحد المرشحين البارزين لخلافة المدرب الإيطالي.

وقد يحاول مارسيليا إقناع ناديه الحالي الدحيل بالانفصال مبكرًا.

في نهاية سبتمبر الماضي، وقع جاتوزو على عقد لمدة موسم واحد.

وذلك بعد مغادرة مارسيلينو للنادي بسبب تهديدات من مجموعات المشجعين.

يذكر أن جاسيه أقيل من تدريب منتخب كوت ديفوار بعد نهاية مرحلة المجموعات وخسارة الفريق بأربعة أهداف دون مقابل ضد غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة من دور مجموعات أمم إفريقيا، رغم أن الأفيال كان لهم فرصة ضئيلة في العبور لدور الـ16.

وتولى إيميرس فاي تدريب المنتخب بشكل مؤقت، وقاد الأفيال للقب في النهاية.

مارسيليا جينارو جاتوزو جان لويس جاسيه
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