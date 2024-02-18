مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1) (0) الاتحاد.. جوووول أوووول

الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:33

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - كريم الديب - بيراميدز - الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الاتحاد في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.

ويأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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ق 75: جوووول أوووول.. سامي يسجل برأسية بعد عرضية الشيبي في الشباك

ق 74: ماييلي يسدد بعد عرضية والمهدي يتألق ويحولها لركنية

ق 60: المهدي سليمان يتألق أمام فيستون ماييلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: المهدي سليمان يتصدى ببراعة لتسديدة بوبو

ق 27: هدف غير محتسب لمصطفى فتحي بسبب التسلل

ق 10: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي التسلل

ق 9: جوووول أووووول.. بوبو يسجل الأول

بداية اللقاء

الاتحاد الدوري المصري بيراميدز
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