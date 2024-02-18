مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) الاتحاد.. هدف جديد غير محتسب

الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:33

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الاتحاد في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.

ويأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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ق 27: هدف غير محتسب لمصطفى فتحي بسبب التسلل

ق 10: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي التسلل

ق 9: جوووول أووووول.. بوبو يسجل الأول

بداية اللقاء

الاتحاد الدوري المصري بيراميدز
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