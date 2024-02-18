مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) الاتحاد.. بداية اللقاء
الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الاتحاد في الجولة 13 من الدوري المصري.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.
ويأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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