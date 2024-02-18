مباشر الدوري الإنجليزي – لوتون (1)-(2) مانشستر يونايتد.. الشوط الثاني
الأحد، 18 فبراير 2024 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لوتون تاون ضد مانشستر يونايتد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.
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نزول جوني إيفانز بدلا من هاري ماجواير
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين لهدف
ق 45: خروج لوك شاو ونزول فيكتور ليندلوف
ق 14: جووووووول موريس يسجل هدف تقليص الفارق
ق 7: جووووووول هويلوند والثاني
ق 1: جوووووووووووول الأول هويلوند
انطلاق المباراة
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