انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(3) فرايبورج
الأحد، 18 فبراير 2024 - 16:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجة آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج في الدوري الألماني.
ويلعب عمر مرموش بشكل أساسي مع فرانكفورت.
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انتهت
ق 89: جوووول مايكل جريجوريتش برأسية قوية.
ق 71: جووووول من صناعة مرموش بعد تمريرة إلى كناوف ويسدد كرة صاروخية تسكن الشباك.
ق 56: استئناف المباراة مرة أخرى
توقف المباراة بسبب إلقاء الجماهير مقذوفات كما حدث في المباريات الماضية اعتراضا على دخول المستثمرين وأصحاب الأموال في كرة القدم الألمانية.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق +45: جووول التعادل لفرايبورج من نقطة الجزاء عن طريق فينشينزو جريفو.
ق +45: ضربة جزاء لفرايبورج بعد تدخل قوي على مهاجم الفريق.
ق 35: جوووووول من صناعة مرموش بعد انطلاقة وتمريرة رائعة تضع أنسجار كناوف في موقف انفراد بالمرمى وينهي الكرة في الشباك.
ق30: ريتسو دوان يسجل التعادل سريعا
ق27: جوووووووول مرموش
ق10: تبديل مبكر لفرانكفورت.. خروج ساسا كالادزيتش للإصابة ودخول أنسجار كناوف.
ق7: استكمال المباراة من جديد
ق5: المباراة تتوقف من جديد بسبب الجماهير
ق4: استكمال اللقاء
ق2: توقف المباراة بسبب الاحتجاجات الجماهيرية
انطلاق اللقاء