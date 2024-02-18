انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(3) فرايبورج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجة آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج في الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش بشكل أساسي مع فرانكفورت.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة مــن هـــنــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت

ق 89: جوووول مايكل جريجوريتش برأسية قوية.

ق 71: جووووول من صناعة مرموش بعد تمريرة إلى كناوف ويسدد كرة صاروخية تسكن الشباك.

ق 56: استئناف المباراة مرة أخرى

توقف المباراة بسبب إلقاء الجماهير مقذوفات كما حدث في المباريات الماضية اعتراضا على دخول المستثمرين وأصحاب الأموال في كرة القدم الألمانية.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق +45: جووول التعادل لفرايبورج من نقطة الجزاء عن طريق فينشينزو جريفو.

ق +45: ضربة جزاء لفرايبورج بعد تدخل قوي على مهاجم الفريق.

ق 35: جوووووول من صناعة مرموش بعد انطلاقة وتمريرة رائعة تضع أنسجار كناوف في موقف انفراد بالمرمى وينهي الكرة في الشباك.

ق30: ريتسو دوان يسجل التعادل سريعا

ق27: جوووووووول مرموش

ق10: تبديل مبكر لفرانكفورت.. خروج ساسا كالادزيتش للإصابة ودخول أنسجار كناوف.

ق7: استكمال المباراة من جديد

ق5: المباراة تتوقف من جديد بسبب الجماهير

ق4: استكمال اللقاء

ق2: توقف المباراة بسبب الاحتجاجات الجماهيرية

انطلاق اللقاء