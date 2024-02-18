مباشر الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) زد.. إنبي (0)-(0) سموحة.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 18 فبراير 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

احتفال أحمد عاطف بهدفه لزد ضد البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي إنبي ضد سموحة والبنك الأهلي ضد زد في الدوري المصري الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44. جوووووول أول لزد عن طريق أحمد عاطف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

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تابع مباراة إنبي ضد سموحة من هنا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

البنك الأهلي زد سموحة الدوري المصري إنبي
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