مباشر الدوري - البنك الأهلي (0)-(1) زد.. إنبي (0)-(0) سموحة.. بداية الشوط الثاني
الأحد، 18 فبراير 2024 - 15:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي إنبي ضد سموحة والبنك الأهلي ضد زد في الدوري المصري الممتاز.
تابع مباراة البنك الأهلي ضد زد من هنا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
جوووووووول .. أحمد عاطف يسجل الهدف الأول لنادي زد في شباك البنك الأهلي 💥⚽️
البنك الأهلي 0 : 1 زد #ONTime_Sports pic.twitter.com/DusTBxfPKZ— OnTime Sports (@ONTimeSports) February 18, 2024
ق44. جوووووول أول لزد عن طريق أحمد عاطف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة
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تابع مباراة إنبي ضد سموحة من هنا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
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