متعب: رفضت قرار أبوريدة بانضمامي لقائمة كأس العالم 2018.. وسبب عدم العمل مع البدري

كشف عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المصرية عن رفضه الانضمام إلى قائمة كأس العالم 2018 في روسيا رغم حلمه بلعب البطولة.

وكان هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري في ذلك التوقيت قد أبلغ متعب بالحديث مع هيكتور كوبر لضمه إلى القائمة.

وقال عماد متعب عبر قناة dmc: "الفائدة من الدوري هي خدمة منتخب مصر، ولذلك الهدف دوري قوي لإفادة المنتخب، ويُحسب لرابطة الأندية زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف".

وتابع "تحدثت مع التوأم بعد تولي قيادة منتخب مصر، وهناك من أراد الاعتذار عن عدم خوض الدورة الدولية في الإمارات بمارس المقبل ولكن من أصر على اللعب هو حسام حسن".

وأضاف متعب "كرابطة أندية نتمنى أن ينتهي الدوري ليس فقط في 30 يوليو ولكن في 30 مايو لتكون هناك فترة راحة كبيرة، ولكن الظروف السابقة وتأخر انتهاء المسابقة حتى شهر نوفمبر هو ما يؤثر علينا في الوقت الحالي مع وجود تأجيلات إجبارية بسبب مشاركات الأندية قاريا".

وشدد نائب رئيس رابطة الأندية "أفضل شيء أن يكون قدومك بناء على رغبة الجماهير، فعندما تُجمع الجماهير بالكامل على تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر فذلك يوضح ثقة كبيرة".

وواصل "أتمنى أن تنتهي قصة كيف سيتعامل حسام حسن مع محمد صلاح ويكون هناك تركيز على نجاح المنتخب الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن مونديال 2018 أوضح "انتقلت إلى التعاون السعودي بسبب حلمي المشاركة في كأس العالم 2018 لأن ذلك كان ما ينقصني ولكنني لم أوفق مع الفريق وصادفني سوء حظ بتسجيل هدفين لم يتم احتسابهما بسبب التسلل".

وكشف متعب "هاني أبوريدة تحدث معي قبل كأس العالم بضرورة تواجدي في القائمة وأبلغني أن هذا حقي وسيتحدث مع كوبر في ذلك، ولكنني رفضت الأمر وأبلغته إذا كان يحبني بالفعل لا يفعل ذلك".

وتابع "أبوريدة كان يرغب في تواجد بكأس العالم تكريما لي، ولكن رغبتي هي مثلما كنت من مرحلة الناشئين انضمامي للمنتخب يكون نتيجة مجهودي".

أما عن التواجد في الجهاز الفني بعد الاعتزال فكشف متعب "رفضت عرضا لأصبح مدير المنتخب مع حسام البدري، وسبب رفضي هو الوضوح مع نفسي، فكيف أرى أنه كان أحد أسباب اعتزالي والآن سنعمل سويا، بالإضافة لتصيد الخلافات بيننا من الإعلام مع أول إخفاق".

وبالحديث عن أزمة الهجوم في الأهلي أوضح "موديست انضم للأهلي بقناعة شخصية من كولر، وأعتقد أنه استفاد جيدا من فترة التوقف وهدفه في نهائي السوبر سيكون دفعة للأمام، ولا يمكن الحكم عليه إلا بنهاية التجربة آخر الموسم".

وواصل "عودة رمضان صبحي إلى النادي الأهلي قرار ليس من اختصاصي ولكن بيد مجلس الإدارة، وبالتأكيد هو لاعب مفيد وإضافة لأي فريق، رمضان اختار الرحيل من الأهلي وذلك ما أحزن الإدارة والجماهير لكنه شخص محترم ولا يفتعل أزمات".

واختتم عماد متعب تصريحاته "كمشجع أتمنى تواجد زيزو في الأهلي عن الونش وفتوح، جميعهم رائعون ولكن زيزو يمتاز بالجانب الهجومي والدفاعي".