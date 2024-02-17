مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) باريس سان جيرمان.. الحارس يمنع الأول
السبت، 17 فبراير 2024 - 21:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد باريس سان جيرمان في الجولة 22 من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويبدأ مصطفى محمد اللقاء أساسيا مع نانت، فيما يتواجد كيليان مبابي على مقاعد البدلاء.
لمتابعة المباراة دقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 12: تسديدة من شيريفيا تمر أعلى العارضة.
ق 10: رأسية باركولا يتصدى لها ريمي ديشامب ببراعة.
بداية اللقاء
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