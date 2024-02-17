مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0) (0) باريس سان جيرمان.. الحارس يمنع الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ضد باريس سان جيرمان في الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد اللقاء أساسيا مع نانت، فيما يتواجد كيليان مبابي على مقاعد البدلاء.

لمتابعة المباراة دقيقة من هنـــــــــــــــــا.

--

ق 12: تسديدة من شيريفيا تمر أعلى العارضة.

ق 10: رأسية باركولا يتصدى لها ريمي ديشامب ببراعة.

بداية اللقاء