سباحة - فريدة عثمان تحصد برونزية في بطولة العالم بقطر

السبت، 17 فبراير 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

فريدة عثمان

حصدت فريدة عثمان برونزية 50 مترا فراشة في بطولة العالم للألعاب المائية.

وتستضيف الدوحة عاصمة قطر النسخة الحالية في 2024.

وحصدت فريدة الميدالية البرونزية بزمن قدره 25.67 ثانية.

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وسبقها كل من السويدية سارة شيوستروم التي حققت الذهبية بزمن قدره 24.63 ثانية، والفرنسية ميلاني إينيك التي حققت الفضية بزمن قدره 25.44.

وتعد تلك البرونزية الثالثة لفريدة في نفس السابق ضمن بطولات العالم للألعاب المائية.

فسبق أن حصدت البرنزوية في بودابست بالمجر في 2017 وجوانجو في كوريا الجنوبية بعام 2019.

فريدة عثمان سباحة بطولة العالم للألعاب المائية
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