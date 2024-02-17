استراحة الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (0)-(1) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

السبت، 17 فبراير 2024 - 19:23

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة أمام أوساسونا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الـ17 برصيد 20 نقطة ويعتبر أخر مراكز البقاء في الدوري.

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استراحة

ق 44: جوووووول روبرت ليفاندوفسكي بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

ق 40: استحواذ سلبي لبرشلونة حتى الآن بدون خطوة لعى مرمى سيلتا فيجو.

ق 9: لامين جمال يسدد كرة مقوسة رائعة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها حارس سيلتا فيجو.

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني سيلتا فيجو تشافي روكي
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