استراحة الدوري الإنجليزي – سيتي (0)-(1) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول

السبت، 17 فبراير 2024 - 19:19

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 42: جووووول رحيم والأول

ق 34: تسديدة قوية من دوكو يمسكها الحارس

ق 33: انفراد ضائع من رحيم ستيرلينج

ق 22: ماذا أهدرت يا جاكسون

ق 12: فرصة خطيرة من هالاند بضربة رأسية

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
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