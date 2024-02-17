استراحة الدوري الإنجليزي – سيتي (0)-(1) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول
السبت، 17 فبراير 2024 - 19:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.
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ق 42: جووووول رحيم والأول
ق 34: تسديدة قوية من دوكو يمسكها الحارس
ق 33: انفراد ضائع من رحيم ستيرلينج
ق 22: ماذا أهدرت يا جاكسون
ق 12: فرصة خطيرة من هالاند بضربة رأسية
انطلاق المباراة
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