دياب: جلسة مع حسام وإبراهيم حسن لتنسيق التوقفات الدولية المقبلة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن جلسة منتظرة تجمع الرابطة مع حسام حسام المدير الفني لـ منتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وقال دياب عبر أون تايم سبورتس 2: "عُقدت جلسة بين مسؤولي الرابطة وحسام وإبراهيم حسن بعد المؤتمر الصحفي عقب توليهما مسؤولية تدريب منتخب مصر، وتحدثنا عن الخطوط العريضة".

وأوضح "ستعقد جلسة أخرى السبت بين الرابطة والتوأم من أجل توضيح الطلبات الخاصة بالتوقفات الدولية المقبلة".

وأكمل "الجدول مزدحم جدا والتوقفات للمنتخب والأندية المشاركة في إفريقيا عديدة، في خلال عامين شاركنا في أمم إفريقيا مرتين وتصفيات كأس عالم مرتين، والأكيد أن الرابطة تدعم منتخب مصر والتنسيق مع الجهاز الفني سيكون على أعلى مستوى".

وأردف "قلنا من قبل نهاية الموسم ستكون يوم 30 يوليو ثم أجرى كاف تغييرات ما تسبب في تأجيلات أخرى للأندية المشاركة قاريا، والقول الفصل لنهاية الموسم سيكون بعد نهاية الجلسة لنعرف الشكل النهائي للموسم وبالتأكيد سننهي الموسم بعد 30-7".

وواصل "سندعم حسام حسن بكل قوة، وهو ما لم نفعله مع المدربين الأجانب الذين كان يطلبون بحقهم خلال فترة الأجندة الدولية فقط".

وأتم عن موعد نهائي وملعب نهائي كأس الرابطة قائلا: "لم يتم تحديد الملعب بعد، وسيكون الموعد قبل نهاية الموسم بين أواخر يونيو أو أول يوليو".







































وسبق أن صّرح دياب لـ FilGoal.com قائلا: "قدمنا طلبا منذ بداية التوقف الدولي الأخير لمضاعفة أعداد الجماهير لـ 20 ألف مشجع في المباراة بالدوري المصري".

وأكمل "ومنذ ذلك الوقت أجرينا اجتماعات أمنية مكثفة وبشكل مستمر للتجهيز لهذا الأمر".

وأتم "نتفائل باتخاذ القرار المناسب في الفترة المقبلة".

وزادت أعداد الجماهير بداية الموسم الجاري لـ 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف لكل فريق.

وفي حال موافقة الجهات الأمنية سيتضاعف الحضور الجماهيري في مباريات الدوري الموسم الجاري.

وجاءت الزيادة الأخيرة مطلع الموسم الجاري بعدما كان الحضور الجماهيري في الموسم الماضي مقتصرا على 6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف لكل فريق.