دياب: جلسة مع حسام وإبراهيم حسن لتنسيق التوقفات الدولية المقبلة

السبت، 17 فبراير 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رابطة الأندية المصرية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن جلسة منتظرة تجمع الرابطة مع حسام حسام المدير الفني لـ منتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وقال دياب عبر أون تايم سبورتس 2: "عُقدت جلسة بين مسؤولي الرابطة وحسام وإبراهيم حسن بعد المؤتمر الصحفي عقب توليهما مسؤولية تدريب منتخب مصر، وتحدثنا عن الخطوط العريضة".

وأوضح "ستعقد جلسة أخرى السبت بين الرابطة والتوأم من أجل توضيح الطلبات الخاصة بالتوقفات الدولية المقبلة".

أخبار متعلقة:
دياب لـ في الجول: طلبنا مضاعفة الحضور الجماهيري في الدوري وفي انتظار القرار دياب يرد على تصريحات عامر حسين حول صعوبة إنهاء الدوري يوم 30 يوليو دياب: لم نلعب الدوري وقت الأمم لعدم توقع خروج مصر.. والموسم سينتهي في موعده لوضع ضوابط وآليات للتشجيع.. اجتماع بين وزير الرياضة وأحمد دياب وجمال علام

وأكمل "الجدول مزدحم جدا والتوقفات للمنتخب والأندية المشاركة في إفريقيا عديدة، في خلال عامين شاركنا في أمم إفريقيا مرتين وتصفيات كأس عالم مرتين، والأكيد أن الرابطة تدعم منتخب مصر والتنسيق مع الجهاز الفني سيكون على أعلى مستوى".

وأردف "قلنا من قبل نهاية الموسم ستكون يوم 30 يوليو ثم أجرى كاف تغييرات ما تسبب في تأجيلات أخرى للأندية المشاركة قاريا، والقول الفصل لنهاية الموسم سيكون بعد نهاية الجلسة لنعرف الشكل النهائي للموسم وبالتأكيد سننهي الموسم بعد 30-7".

وواصل "سندعم حسام حسن بكل قوة، وهو ما لم نفعله مع المدربين الأجانب الذين كان يطلبون بحقهم خلال فترة الأجندة الدولية فقط".

وأتم عن موعد نهائي وملعب نهائي كأس الرابطة قائلا: "لم يتم تحديد الملعب بعد، وسيكون الموعد قبل نهاية الموسم بين أواخر يونيو أو أول يوليو".

وسبق أن صّرح دياب لـ FilGoal.com قائلا: "قدمنا طلبا منذ بداية التوقف الدولي الأخير لمضاعفة أعداد الجماهير لـ 20 ألف مشجع في المباراة بالدوري المصري".

وأكمل "ومنذ ذلك الوقت أجرينا اجتماعات أمنية مكثفة وبشكل مستمر للتجهيز لهذا الأمر".

وأتم "نتفائل باتخاذ القرار المناسب في الفترة المقبلة".

وزادت أعداد الجماهير بداية الموسم الجاري لـ 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف لكل فريق.

وفي حال موافقة الجهات الأمنية سيتضاعف الحضور الجماهيري في مباريات الدوري الموسم الجاري.

وجاءت الزيادة الأخيرة مطلع الموسم الجاري بعدما كان الحضور الجماهيري في الموسم الماضي مقتصرا على 6 آلاف مشجع بواقع 3 آلاف لكل فريق.

حسام حسن منتخب مصر الدوري المصري كأس الرابطة أحمد دياب
نرشح لكم
مصدر من المصري لـ في الجول: طلبنا من رابطة الأندية تغيير برج العرب.. و3 بدائل دياب لـ في الجول: طلبنا مضاعفة الحضور الجماهيري في الدوري وفي انتظار القرار 8 مباريات.. طرح تذاكر الجولة 13 من الدوري المصري عبد الرحمن مجدي: أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا.. وحمد إبراهيم: سنبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك ريجينا راعيا رسميا للزمالك لمدة 3 سنوات نادر فرج: سنعيد الإسماعيلي لمكانه.. ومواجهة الزمالك لا تقلقنا فوز أول في 2024 للدراويش.. الإسماعيلي يحقق فوزا صعبا على سيراميكا بثنائية
أخر الأخبار
قمصان: التعادل مع بلوزداد إيجابي ويمنحنا فرصة للتأهل في دوري الأبطال 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - محمد سند يتخطى حاجز الـ 1000 هدف في الدوري الفرنسي 50 دقيقة | كرة يد
مؤتمر مدرب بلوزداد: تأثرنا بعد هطول الأمطار.. وقدمنا كل شيء في أرض الملعب ضد الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
الـ 10 بالأربعة.. إنتر يسحق ساليرنيتانا ولا يفوت فرصة الابتعاد عن يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: جلسة مع حسام وإبراهيم حسن لتنسيق التوقفات الدولية المقبلة ساعة | الدوري المصري
مدرب بلوزداد: الخروج بتعادل سلبي؟ المنافس حامل اللقب.. واللاعبون لم يقصروا ساعة | الكرة الإفريقية
لاعب بلوزداد: أهدرنا العديد من الفرص أمام الأهلي حامل اللقب.. وأجدنا إدارة المباراة ساعة | الكرة الإفريقية
مصطفى شوبير: أتمنى شفاء الشناوي.. وجاهزية المباريات تختلف عن التدريبات ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت دوري اليد - الأهلي (29) (28) الزمالك.. الأبيض ينتصر بالرميات الجزائية 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما