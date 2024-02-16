مباشر أبطال إفريقيا - بلوزداد (0) (0) الأهلي.. تهديد أول مبكر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي في لقاء مؤجل من مجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب 5 جويليه في الجزائر.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

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بداية اللقاء