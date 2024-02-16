مباشر أبطال إفريقيا - بلوزداد (0) (0) الأهلي.. تهديد أول مبكر
الجمعة، 16 فبراير 2024 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي في لقاء مؤجل من مجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الفريقان على ملعب 5 جويليه في الجزائر.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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