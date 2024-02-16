مباشر أبطال إفريقيا - بلوزداد (0) (0) الأهلي.. تهديد أول مبكر

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 20:48

كتب : FilGoal

كهربا - حسين بن عيادة - الأهلي - بلوزداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي في لقاء مؤجل من مجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب 5 جويليه في الجزائر.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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ق 5: تصويبة من حسين بن عيادة تمر بسلام على مرمى شوبير

بداية اللقاء

الأهلي شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
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