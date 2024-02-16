انتهت أبطال إفريقيا - بلوزداد (0) (0) الأهلي.. تعادل سلبي جديد

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 20:48

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - الأهلي - بلوزداد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي في لقاء مؤجل من مجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب 5 جويليه في الجزائر.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 88: مشاركة السولية وكهربا بدلا من إمام عاشور وموديست

ق 87: بطاقة صفراء لأفشة بداعي إهدار الوقت

ق 82: شوبير يتألق ويمنع فرصة لعوافي ويحولها لركنية

ق 79: كريم فؤاد يهدر رأسية سهلة تمر بجوار القائم

ق 78: رأسية وامبا تمر بسلام بعيدة عن قائم الأهلي الأيسر

ق 75: مشاركة كريم فؤاد وأفشة ورضا سليم بدلا من طاهر وأكرم توفيق وحسين الشحات

ق 68: ضغط جزائري ودفاع الأهلي ومصطفى شوبير يتألقان

ق 50: القائم الأيمن يمنع ركلة حرة مباشرة سددها بن عيادة

ق 47: شوبير يتصدى لتسديدة مقصية من وامبا

ق 46: مصطفى شوبير يمنع الأول بتسديدة قوية من بن عيادة ويحولها لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: تسديدة يتصدى لها شوبير بسهولة

ق 27: محمد عبد المنعم يمنع فرصة للوداد على مرتين ويخرج الكرة لركنية.

ق 20: الشحات يهدر بغرابة في مواجهة المرمى بعد تمريرة طولية كسر بها التسلل

ق 17: تسديدة على الطائر من محمد بلخير تمر أعلى عارضة الشناوي بعد تشتيت خاطئ من دفاع الأهلي

ق 5: تصويبة من حسين بن عيادة تمر بسلام على مرمى شوبير

بداية اللقاء

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