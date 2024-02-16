انتهت أبطال إفريقيا - بلوزداد (0) (0) الأهلي.. تعادل سلبي جديد
الجمعة، 16 فبراير 2024 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي في لقاء مؤجل من مجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الفريقان على ملعب 5 جويليه في الجزائر.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 88: مشاركة السولية وكهربا بدلا من إمام عاشور وموديست
ق 87: بطاقة صفراء لأفشة بداعي إهدار الوقت
ق 82: شوبير يتألق ويمنع فرصة لعوافي ويحولها لركنية
ق 79: كريم فؤاد يهدر رأسية سهلة تمر بجوار القائم
ق 78: رأسية وامبا تمر بسلام بعيدة عن قائم الأهلي الأيسر
ق 75: مشاركة كريم فؤاد وأفشة ورضا سليم بدلا من طاهر وأكرم توفيق وحسين الشحات
ق 68: ضغط جزائري ودفاع الأهلي ومصطفى شوبير يتألقان
ق 50: القائم الأيمن يمنع ركلة حرة مباشرة سددها بن عيادة
ق 47: شوبير يتصدى لتسديدة مقصية من وامبا
ق 46: مصطفى شوبير يمنع الأول بتسديدة قوية من بن عيادة ويحولها لركنية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: تسديدة يتصدى لها شوبير بسهولة
ق 27: محمد عبد المنعم يمنع فرصة للوداد على مرتين ويخرج الكرة لركنية.
ق 20: الشحات يهدر بغرابة في مواجهة المرمى بعد تمريرة طولية كسر بها التسلل
ق 17: تسديدة على الطائر من محمد بلخير تمر أعلى عارضة الشناوي بعد تشتيت خاطئ من دفاع الأهلي
ق 5: تصويبة من حسين بن عيادة تمر بسلام على مرمى شوبير
بداية اللقاء