كلوب يعلن عودة محمد صلاح أمام برينتفورد
الجمعة، 16 فبراير 2024 - 14:13
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عودة النجم المصري محمد صلاح لصفوف فريقه بعد تعافيه من الإصابة.
وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال مواجهة مصر امام غانا ضمن كأس الأمم الإفريقية.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برينتفورد: ""محمد صلاح خاض التدريبات بشكل كامل وهذا يضعه تلقائيا في حساباتنا. لن يغيب أكثر من ذلك"
وأضاف "أرنولد وألكانتارا ليسا جاهزين. سمعت بعض الأخبار عن إمكانية إجبار أرنولد على المشاركة ولكن هذا غير حقيقي".
ويلعب ليفربول امام برينتفورد غدا السبت ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.
نرشح لكم
مؤتمر أرتيتا: يجب أن نكون في محادثات مع مبابي.. وهكذا تحسن تسجيلنا للأهداف ذا أثليتك: تفاقم إصابة أرنولد وغيابه لعدة أسابيع.. ولن يلحق بنهائي الرابطة للمرة الثانية.. إيقاف مشجع لمدة 3 سنوات بسبب العنصرية ضد صلاح جوارديولا يوضح موقف الرباعي المصاب قبل مواجهة تشيلسي رابطة الدوري الإنجليزي توافق على صفقة بيع 25% من أسهم مانشستر يونايتد بعد غياب شهر ونصف.. صلاح يزف خبرا سعيدا لجمهور ليفربول صدارة فرنسية وتراجع إنجليزي.. أرقام قياسية في انتقالات يناير العرض الأضخم في التاريخ و4 أضعاف راتبه.. أثلتيك: اتحاد جدة يفاوض ليفربول لضم صلاح