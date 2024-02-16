كلوب يعلن عودة محمد صلاح أمام برينتفورد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عودة النجم المصري محمد صلاح لصفوف فريقه بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال مواجهة مصر امام غانا ضمن كأس الأمم الإفريقية.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برينتفورد: ""محمد صلاح خاض التدريبات بشكل كامل وهذا يضعه تلقائيا في حساباتنا. لن يغيب أكثر من ذلك"

وأضاف "أرنولد وألكانتارا ليسا جاهزين. سمعت بعض الأخبار عن إمكانية إجبار أرنولد على المشاركة ولكن هذا غير حقيقي".

ويلعب ليفربول امام برينتفورد غدا السبت ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.