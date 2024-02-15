راعي جديد لـ الزمالك لمدة 3 سنوات

الخميس، 15 فبراير 2024 - 22:44

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

وقع نادي الزمالك على عقد رعاية جديد مع مجموعة ريجينا الغذائية لرعاية الفرق الرياضية للنادي لمدة 3 أعوام.

ويأتي توقيع شركة ريجينا مع النادي الأبيض في ظل الاستراتيجية التسويقية لمجموعة ريجينا الغذائية، برعاية كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة لتحقيق المزيد من التواصل مع الجمهور المصري.

وقع عقد رعاية نادي الزمالك، كل من: كريم أبو غالي الرئيس التنفيذي لمجموعة ريجينا الغذائية، ومحمد يحيي لطفي، ممثل عن شركة المتحدة للرياضة.

أخبار متعلقة:
نادر فرج: سنعيد الإسماعيلي لمكانه.. ومواجهة الزمالك لا تقلقنا خبر في الجول – قضية أخرى يسويها الزمالك.. التوصل لاتفاق مع بلحاج بخصوص متأخراته اتحاد اليد يقرر إقامة قمة الأهلي والزمالك على صالة أكتوبر الدولية طبيب الزمالك يكشف مستجدات إصابة عبد الشافي

ومن المقرر عقد مؤتمر خلال أيام للإعلان عن كافة تفاصيل العقد، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وعدد من نجوم الصف الأول لفريق نادي الزمالك.

وصرّح كريم أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريجينا الغذائية قائلا: "يسعدنا رعاية نادي الزمالك العريق؛ للمساهمة في استمرار تطوير الرياضة المصرية، وتعزيز التواصل مع عملائنا بمختلف المحافظات".

وأضاف "نتمنى التوفيق لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لتحقيق انتصارات في البطولات القارية والدولية لتعزيز ريادة الكرة المصرية للقارة الإفريقية".

وأضاف "هناك أهمية لرعاية الشركات الوطنية صاحبة العلامات التجارية الشهيرة للأندية الجماهيرية ذات الثقل التاريخي بما يساهم في خلق منافسة قوية وتحقيق تكافؤ الفرص في البطولات المحلية، بما ينعكس على إمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر ويصب في صالح الرياضة المصرية".

وسبق لمجموعة ريجينا أن وقعت عقود رعاية المنتخب المصري لكرة اليد حتى عام 2031، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

الزمالك راعي جديد الدوري المصري
نرشح لكم
عبد الرحمن مجدي: أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا.. وحمد إبراهيم: سنبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك نادر فرج: سنعيد الإسماعيلي لمكانه.. ومواجهة الزمالك لا تقلقنا فوز أول في 2024 للدراويش.. الإسماعيلي يحقق فوزا صعبا على سيراميكا بثنائية خبر في الجول – قضية أخرى يسويها الزمالك.. التوصل لاتفاق مع بلحاج بخصوص متأخراته عبد الرؤوف: ضعف دفاع بلدية المحلة؟ لدينا مشاكل كثيرة بسبب تأسيس اللاعبين انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (2) (1) سيراميكا كليوباترا.. فوز الدراويش التشكيل - صفقتا الإسماعيلي أساسيان.. وأحمد ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
كرة يد - بمشاركة وتسجيل الدرع وخالد.. فيزبريم يسحق بورتو في دوري أبطال أوروبا 14 دقيقة | كرة يد
الدوري الأوروبي - لياو 50 وثنائية من 2007.. ميلان ينتصر بثلاثية على رين في الملحق 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الرحمن مجدي: أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا.. وحمد إبراهيم: سنبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة 36 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك 42 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الاتفاق يستعيد طريق الانتصارات مع جيرارد.. و"VAR" يحرم شريف من التسجيل ساعة | المحترفون
راعي جديد لـ الزمالك لمدة 3 سنوات ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الإسماعيلي يتسلم 900 ألف دولار من روستوف الروسي ساعة | ميركاتو
مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما