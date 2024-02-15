مباشر الدوري الأوروبي - ميلان (1) (0) رين.. جوووول أووووول
الخميس، 15 فبراير 2024 - 22:03
كتب : FilGoal
يقدم FiGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد ستاد رين في ملحق الدوري الأوروبي.
تقام المباراة في ملعب سان سيرو معقل ميلان.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
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ق 33: جوووووول أوووول.. فلورينزي يرسل عرضية ولوفتس شيك يسجل برأسية الأول لميلان
ق 8: تصويبة صاروخية من رينديرز تمر أعلى العارضة
ق 7: العارضة تمنع فرصة لياو
بداية اللقاء
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