مباشر الدوري الأوروبي - ميلان (1) (0) رين.. جوووول أووووول

الخميس، 15 فبراير 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

إمبولي ضد ميلان

يقدم FiGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد ستاد رين في ملحق الدوري الأوروبي.

تقام المباراة في ملعب سان سيرو معقل ميلان.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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ق 33: جوووووول أوووول.. فلورينزي يرسل عرضية ولوفتس شيك يسجل برأسية الأول لميلان

ق 8: تصويبة صاروخية من رينديرز تمر أعلى العارضة

ق 7: العارضة تمنع فرصة لياو

بداية اللقاء

ميلان رين الدوري الأوروبي
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