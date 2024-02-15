مباشر الدوري الأوروبي - ميلان (1) (0) رين.. جوووول أووووول

بداية عربية يحبطها عربي آخر.. فرانكفورت يتعادل مع سان جيلواز بمشاركة مرموش

انتهت في دوري المؤتمر - سان جيلواز (2)-(2) أينتراخت فرانكفورت

مهاجم الجزائر يتدرب مع أجاكسيو.. والنادي يوضح موقفه من ضمه