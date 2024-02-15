مباشر الدوري الأوروبي - ميلان (2) (0) رين.. جووووول الثاااالث

الخميس، 15 فبراير 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

إمبولي ضد ميلان

يقدم FiGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد ستاد رين في ملحق الدوري الأوروبي.

تقام المباراة في ملعب سان سيرو معقل ميلان.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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ق 54: جوووول الثاااالث.. لياو بعد تمريرة ثنائية مع ثيو يسجل هدفه الـ 50 بقميص ميلان

ق 48: لوفتس تشيك يسجل الهدف الثاني لميلان بمتابعة لكرة مرتدة من الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جوووووول أوووول.. فلورينزي يرسل عرضية ولوفتس شيك يسجل برأسية الأول لميلان

ق 8: تصويبة صاروخية من رينديرز تمر أعلى العارضة

ق 7: العارضة تمنع فرصة لياو

بداية اللقاء

ميلان رين الدوري الأوروبي
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