مباشر الدوري الأوروبي - ميلان (2) (0) رين.. جووووول الثاااالث
الخميس، 15 فبراير 2024 - 22:03
كتب : FilGoal
يقدم FiGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد ستاد رين في ملحق الدوري الأوروبي.
تقام المباراة في ملعب سان سيرو معقل ميلان.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
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ق 54: جوووول الثاااالث.. لياو بعد تمريرة ثنائية مع ثيو يسجل هدفه الـ 50 بقميص ميلان
ق 48: لوفتس تشيك يسجل الهدف الثاني لميلان بمتابعة لكرة مرتدة من الحارس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
لوفتوس تشيك يمنح التقدم لميلان ⚽️#الدوري_الأوروبي | #ميلان_رين pic.twitter.com/chso7tOcXB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2024
ق 33: جوووووول أوووول.. فلورينزي يرسل عرضية ولوفتس شيك يسجل برأسية الأول لميلان
ق 8: تصويبة صاروخية من رينديرز تمر أعلى العارضة
ق 7: العارضة تمنع فرصة لياو
بداية اللقاء
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