مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (1) (0) سيراميكا كليوباترا.. جووووول أووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع من 9 مباريات برصيد 14 نقطة.

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ق 15: جوووول نادر فرج يسجل الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء