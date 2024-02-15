مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (1) (0) سيراميكا كليوباترا.. جووووول أووووول
الخميس، 15 فبراير 2024 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 12 من الدوري المصري.
ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات.
فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع من 9 مباريات برصيد 14 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
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ق 15: جوووول نادر فرج يسجل الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء
بداية اللقاء
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