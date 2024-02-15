مباشر في دوري أبطال آسيا - الهلال (3) - (1) ساباهان

الخميس، 15 فبراير 2024 - 18:08

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - الهلال

يلعب الهلال أمام ساباهان الإيراني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويقدم لكم filgoal.com نغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال وساباهان الإيراني.

لمتابغة مباراة الهلال وساباهان دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ق76 محمد داشنقار لاعب ساباهان يحصل على البطاقة الحمراء

ق57 مالكوم يسجل هدف التعادل لنادي الهلال

ق50 محاولات من نادي الهلال لتسجيل هدف التعادل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق37 رامين رضائين يسجل الهدف الأول لنادي ساباهان

ق18سيطرة من لاعبي الهلال على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى المنافس.

ق11 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق محمد كنو لكنها بعيدة عن المرمى

دوري أبطال آسيا
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